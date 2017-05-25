Kastamonuspor ile Ziya Doğan’ın yolları ayrıldı

Kastamonuspor 1966, teknik direktör Ziya Doğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor Toto 2. Lig takımı Kastamonuspor 1966, teknik direktör Ziya Doğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“2016-2017 sezon başında yaşanan bazı olumsuzluklar üzerine belirlenen hedefe ulaşabilmek için önce teknik kadro değişikliği yaparak Ziya Doğan ve ekibi ile anlaşma yapılmış, sezon arasında da yine hedefe ulaşabilmek için teknik kadronun isteği üzerine hiçbir kulübün yapmadığı bir transfer atağı ile 17 yeni futbolcu transferi gerçekleştirilmiştir. Takımımız lig sonunda 60 puanla ligi 3’üncü sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazanmıştır. Takımımız play off’un ikinci ayağında Gümüşhanespor’a elenerek bir üst lige çıkma hedefine maalesef ulaşamamıştır.

Kulübümüzün ikinci yarıda ortaya koyduğu başarı, performans ve çıkış tüm spor kamuoyununun takdirini kazanmış fakat yaşanan aksilikler neticesinde arzu edilen şampiyonluk ve bir üst lige ulaşma hedefi gerçekleştirilememiştir. Sezon sonu teknik kadro ile yapılan görüşmeler neticesinde her iki tarafın da ortak kararı neticesinde anlaşılıp Zıya Doğan ve ekibi ile sözleşmeler karşılıklı olarak feshedilmiştir.”