Küçümsediği kupa için çılgınca sevindi

Jose Mourinho, 2012-13 sezonunda Rafael Benitez'in Chelsea ile kazandığı UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu başarısını eleştirmişti.

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, zamanında küçümsediği UEFA Avrupa Ligi’ni kazandıktan sonra havalara uçtu.

2012-13 sezonunda teknik direktör Rafael Benitez’in Chelsea’de kazandığı UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı küçümseyen Portekizli, “Kulübe döndüğümde Chelsea UEFA Avrupa Ligi tecrübesi yaşamıştı. Avrupa Ligi farklı bir seviye, Şampiyonlar Ligi farklı. Büyük bir kulüp için bu bu kupayı kazanmak iyi bir şey değil” ifadelerini kullanmıştı.

Manchester United ile ligde altıncı olan Mourinho ise Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için bu zafere muhtaçtı. Küçümsediği kupayı kazanan deneyimli teknik adamın çılgınca sevinci gözlerden kaçmadı…

AMKSPOR / DIŞ HABERLER