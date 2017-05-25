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29 Mayıs 2017 20:00
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Liverpool yıldızı Emre Can Alanya’da!

Liverpool'da top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, tatil için Alanya'daydı. Yıldız oyuncu arkadaşı Emre Nefiz ile buluşarak idmanı izledi.
23:4925 Mayıs 2017
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Liverpool yıldızı Emre Can Alanya’da!

Liverpool’un Türk yıldızı Emre Can, tatil için Alanya’yı tercih etti. Alanyasporlu Emre Nefiz’in arkadaşı olan Emre Can, Başkan Hasan Çavuşoğlu ile birlikte turuncu-yeşilli takımın dünkü antrenmanını izledi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Aytemiz Alanyasporlu Emre Nefiz’in misafiri olarak Alanya’ya geldi. İngiltere’de bu sezon Watford’a attığı gol ‘yılın golü’ seçilen Emre Can, Aytemiz Alanyaspor Tesisleri’ne gelerek antrenmanı izledi.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile sohbet eden 23 yaşındaki Türk oyuncu, Alanya’yı çok beğendiğini söyledi. Bu sezon Liverpool formasıyla lig ve kupada toplam 39 maçta forma giyen Emre Can, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Etiketler
alanyaspor emre can liverpool
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