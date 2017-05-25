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Mario Mandzukic imzayı attı!

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Hırvat golcü Mandzukic'den kötü haber geldi.
18:1325 Mayıs 2017
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Mario Mandzukic imzayı attı!

Juventus, Hırvat milli futbolcu Mario Mandzukic’in sözleşmesine 2020 yılına kadar uzattığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hırvat yıldızın 2018-2019 sezonu sonunda sona erecek sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

2015 yılında Atletico Madrid’den  transfer edilen Mandzukic bu sene gösterdiği başarılı performans ile dikkat çekti. 48 maçta forma giyen ve çoğunlukla kendi bölgesinde oynamamasına karşın 10 gol attı.  Mandzukic, Juventus ile 2’şer kez Serie A ile İtalya Kupası ve bir defa İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Etiketler
beşiktaş galatasaray juventus mario mandzukic
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