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Mehmet Demirkol’dan Galatasaray forma tanıtımına sert tepki

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formaların lansmanı yapıldı. Mehmet Demirkol ise sarı kızmızılı takımın yaptığı tanıtımı sert bir dille eleştirdi!
13:4325 Mayıs 2017
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Mehmet Demirkol'dan sert forma yorumu paylaşan: AMKSpor

Yeni sezon formasını ligin bitimine 2 hafta kala tanıtan Galatasaray’a eleştiri yağdı. Taraftarın bazı kesimi formayı beğenmezken, Mehmet Demirkol da forma tanıtımına takıldı! Demirkol, tanıtımın çok kötü olduğunu söylerken, oyuncuların suratlarından giydikleri forma bedenlerine kadar eleştirdi. Spor Servisi’ndeki Galatasaray forma tanıtımına yapılan eleştiri şöyle;

Formada sorun yok tanıtımda sıkıntı var. Serdar Aziz’in giydiği forma bana olur ya… Suratlar sirke satıyor. Orada iki manken olur, adamların üzerine oturur. Böyle sunum mu olur ya? Her şeyi eleştirilmez biraz dur diyorum kendime ama bunu nasıl eleştirmeyeyim. Galatasaray gibi bir kulüp formasını böyle mi tanıtır! Formanın daha önce çizimleri çıktı çok güzeldi orada. Çok kötü duruyor ama bu sunum sayesinde…

Etiketler
galatasaray MEHMET DEMİRKOL
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