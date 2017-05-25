PFDK’dan Fenerbahçe ve Kayserispor’a ceza

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
“Fenerbahçe’nin 22.05.2017 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan saatli kale arkası D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Kayserispor Kulübü’nün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Kayserispor-Adanaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”