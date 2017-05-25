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27 Mayıs 2017 19:00
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PFDK’dan Fenerbahçe ve Kayserispor’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gençlerbirliği deplasmanında çirkin ve kötü tezahürata sebebiyet veren taraftarların bir sonraki deplasman maçına girişleri yasaklandı. Kayserispor'a ise 15 bin lira para cezası verildi.
18:5625 Mayıs 2017
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PFDK’dan Fenerbahçe ve Kayserispor’a ceza

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Fenerbahçe’nin 22.05.2017 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan saatli kale arkası D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kayserispor Kulübü’nün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Kayserispor-Adanaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Etiketler
Fenerbahçe kayserispor pfdk spor toto süper lig tff
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