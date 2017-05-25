Potada şampiyon Beşiktaş

Beşiktaş RMK Marine, Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Kardemir Karabükspor'u 80-71 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek şampiyon oldu.

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