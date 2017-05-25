Quaresma’ya milli davet

Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, milli takıma çağrıldı. Aday kadroda Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Nani ve Bruno Alves de yer alıyor.

Beşiktaş’ın tecrübeli yıldızı Ricardo Quaresma, milli takıma çağrıldı. Portekiz Milli Takımı’nın Kıbrıs Rum Kesimi ile yapacağı özel maç ve 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Letonya’ya konuk olacağı karşılaşma için aday kadroya dahil edildi.

Quaresma ile birlikte Fenerbahçe’nin eski futbolcuları Nani ve Bruno Alves de aday kadroda kendilerine yer buldu. Elemelerde B Grubu’nda mücadele eden ve 12 puanla lider İsviçre’nin ardından 2. sırada yer alan Portekiz, 3 Haziran Cumartesi günü hazırlık maçında Kıbrıs Rum Kesimi’ni ağırlayacak, 9 Haziran Cuma günü ise grup maçında Letonya’ya konuk olacak.

2-4 Haziran hafta sonu Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasına denk gelirken Beşiktaş’ın bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan etmesi halinde Quaresma 3 Haziran’da oynanacak hazırlık maçında görev alabilecek. Aksi durumda Q7 son hafta Osmanlıspor maçı için İstanbul’da kalacak.

Bu maçları FIFA Konfederasyon Kupası’na hazırlık olarak da gören teknik direktör Fernando Santos’un açıkladığı aday kadro ise şu şekilde:

Kaleci: Beto ve Rui Patricio (Sporting Lizbon), Jose Sa (Porto)

Defans: Bruno Alves (Cagliari), Cedric (Southampton), Eliseu (Benfica), Jose Fonte (West Ham United), Luis Neto (Zenit), Nelson Semedo (Benfica), Pepe (Real Madrid), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta saha: Adrien Silva (Sporting Lizbon), Andre Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco), Pizzi (Benfica), William Carvalho (Sporting Lizbon)

Forvet: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Luis Nani (Valencia), Andre Silva (Porto), Bernardo Silva (Monaco), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lizbon)