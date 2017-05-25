Rıdvan Dilmen: Galatasaray UEFA’yı kazandığında Fenerliler…

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’de takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman’dan, Beşiktaş ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Şenol Güneş’e kadar birçok konuya değinen Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

Aykut Kocaman benim için çok değerli ve detaycı bir hoca. Şu anda taraftarın belli bir bölümünde, Aykut Hoca’nın takımlarını yavaş oynattığı yönünde bir algı var. Türkiye’de en çok gol atan, en çok kaleye giden takım şampiyon olur. Aykut Kocaman’ın oyun tarzıyla Avrupa’da başarılı olursun, Şenol Güneş’in oynattığı formatla Türkiye’de daha çok başarılı olursunuz. Aykut Hoca’nın, Türkiye Ligi’nin dinamiklerine göre kadro ve oyun yapısını değiştireceğini düşünüyorum.

Fenerbahçe’nin acilen Hasan Ali ile anlaşması lazım, çünkü UEFA kriterleri var. Bir kaleci ve sağ bek gerek. Stopere ihtiyaç yok. Mehmet Ekici dışında bir orta saha daha lazım. 4 tane de forvet alınması gerekiyor. Sow ve Lens ise soru işareti. Sow kalmak istiyor, maliyeti fazla değilse kalsın ama maliyeti yüksekse yenisine bakmak gerek.

BEŞİKTAŞ BÜYÜK HATA YAPAR

Beşiktaş ile Şenol Güneş birbirine çok yakıştı. Şenol Güneş’in Beşiktaş’a korkunç faydası oldu. Beşiktaş’ın da ona oldu. Müthiş bir ikili oluştu. Şenol Hoca’nın ayrılması benim için sürpriz olur. Temmuz’da kontratı biter de sözleşmesi uzatılmazsa siyahbeyazlı kulüp, çok büyük hata yapar. Şenol Hoca ile minimum 2 yıl daha anlaşılmalı. Şenol Hoca’nın başka kararı olursa saygı duyarım ama Beşiktaş’ın da ‘Hocam aman, bu işi bitirelim’ demesi lazım.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile kahve içtik. Futbol, takım, transfer konuştuk… İki transfer yapacağını söyledi. Hangi bölgeye yapacağını sormadım.Başakşehir maçını, Beşiktaş’tan önce oynuyor. 27 bin bilet ayırıyorlar Antep’te Beşiktaş’a. Bu yanlış. Eğer Beşiktaş şampiyonluğu garantilememişse bu haksız rekabet olur.

SEVİNEN TARAFTAR DOKTORA GİTMELİ!

Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonluğunu, Galatasaray ve Beşiktaşlılar kutlamamış. Bırakın bunları. Galatasaray, UEFA’yı aldığında Kopenhag’daki maç sonu Fenerbahçelilerin %90’ı sinirden ağlamıştır. %9’u banane demiş, %1’i de sevinmiştir. O sevinenler de normal değildir. Kesin doktora gitmeli onlar. Tıpkı geçen gün Fenerbahçe kupayı aldığı zaman Galatasaraylılar ve Beşiktaşlıların olduğu gibi.

Avrupa basketbol şampiyonluğu mu Türkiye Ligi mi derseniz Avrupa derim. Çünkü futbolda lig şampiyonluğu her zaman alınabilir. Ama Avrupa şampiyonluğu başka bir statü.

AZİZ YILDIRIM BARIŞ ELİ UZATMALI

F.Bahçe, Euroleague şampiyonu oldu. Obradovic’in dışında Aziz Yıldırım’dan bahseden olmadı. Böyle bir başarıda Aziz Yıldırım da var. Bence burada taraftarla arasında bir barış olmalı. Bu barış elini de Aziz Yıldırım uzatmalı. Faruk Süren, Galatasaray’da 17 yıl önce Avrupa’da şampiyonluğu yaşadı. Geçen günkü kutlamalarda en ön sıradaydı. Faruk Süren ve Fatih Terim, 100 sene sonra da G.Saray tarihinden silinmeyecek. Aziz Yıldırım’ı da silemeyecekler.