Sahaya böyle çıkınca tüm dünyada haber oldular!

Futbol dünyası Arjantin 4. Lig ekiplerinden Sacachispas’ı konuşuyor... Sacachispaslı oyuncular, 1. Lig ekibi Arsenal de Sarandi’yi kupadan elemeleri kadar sahaya süper kahraman kostümleri ile çıkmalarıyla da geniş yankı uyandırdı.

Arjantin 4. Ligi’nde mücadele eden Sacachispas'ın oyuncuları, 1. Lig ekibi Arsenal de Sarandi ile oynayacağı kupa maçına birer süper kahraman olarak çıktı. Batman, Demir Adam, Örümcek Adam, Hulk gibi süper kahramanların maskelerini takan oyuncular, dünya medyasının da ilgi odağı haline geldi.

Ancak Sacachispaslı oyuncuların bu sıradışı gösterisi maç önüyle sinirli kalmadı. Sahada da gerçek bir kahraman gibi mücadele eden bu amatör takımın oyuncuları, normal süresi 1-1 biten maçta Arsenal de Sarandi’yi penaltı vuruşları sonucu eleyerek büyük bir sürprizin altına imza attı.