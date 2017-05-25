Süper Lig ekipleri Yusuf Acer için kapışıyor!

Altınordu geleceği yıldızlarını çıkarmaya devam ediyor... Çağlar ve Cengiz'den sonra Yusuf Acer için de Süper Lig ekipleri yarışıyor!

TFF 1. Lig’de yabancı futbolcu oynatmadan, altyapısından yetişen gençlerin ağırlıkta olduğu kadrosuyla Play-Off’u averajla kaçıran Altınordu’da sol bek Yusuf Acer için Süper Lig ekiplerinin nabız yokladığı öğrenildi.

Genç savunmacı için Beşiktaş’ın İzmir ekibine 600 bin euro teklif ettiği iddia edilirken, Galatasaray’ın da ismi bir süre önce Yusuf’la birlikte anılmıştı. Bu sezon 29 karşılaşmada görev alan Yusuf’un kulübeyle sözleşmesi 2019’da sona erecek.

Altınordu’da profesyonel olan 20 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar TFF 1. Lig’de 51 maçta oynadı. Yusuf’u Süper Lig’den Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor’un da izlediği belirtilirken Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın genç oyuncuyu kendini geliştirmesi adına forma şansı bulabileceği bir kulübe göndermeyi planladığı bildirildi. Altınordu, geçen sezon Çağlar Söyüncü’yü Freiburg’a, Cengiz Ünder’i ise Medipol Başakşehir’e satmıştı.