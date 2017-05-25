Talisca’nın sözleşmesi 2018 yılına kadar uzatıldı

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca'nın gelecek sezonda da siyah-beyazlı formayı giymesi kesinleşti!

Beşiktaş’a sezon başında Benfica’dan kiralanan ve gösterdiği performansla takıma büyük katkı sağlayan Anderson Talisca, gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giyecek. Brezilyalı yıldızın Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağını herkes konuşuyordu. Anderson Talisca’nın kiralık sözleşmesinin ikinci yılını doldurup doldurmayacağı merak konusuydu.

Çünkü Benfica ile yapılan anlaşmada “25 milyon Euro teklif gelirse, önceliğin 5 günlüğüne Beşiktaş’ta olacağı” maddesi vardı. Siyah-beyazlılar 5 gün içinde bu parayı ödemezse Talisca’nın başka bir takıma satılma hakkı da vardı. Brezilyalı yıldıza 25 milyon Euro veren kulüp çıkmadı ve siyah-beyazlı takımda 1 yıl daha kalması kesinleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden de Talisca’nın kiralık sözleşmesinin 2018 yılına kadar uzatıldığı bilgisi yenilendi.