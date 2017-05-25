Trabzonspor kupalarını kaybedebilir! Avukattan net uyarı geldi

Trabzonspor'un menajerlik parası için haciz getirilen kupaları hakkında avukattan açıklama geldi! Menajer Mazlum Ali Bilecan'ın avukatı Şükrü Sedat Vargılı, iyi niyet beklediklerini söylese de, "Herhangi bir sonuç alamazsak kupalar satışa çıkacak" dedi.

Gündeme bomba gibi düşen “Trabzonspor kupalarına haciz” haberinden sonra Avukat Şükrü Sedat Vargılı, Radyospor’a özel açıklamalarda bulundu. Mbia, Onazi ve Medjani'yi Trabzonspor'a getiren menajer Mazlum Ali Bilecan'ın avukatları, ödenmeyen menajerlik ücreti nedeniyle kulüpteki 6 şampiyonluk kupasına haciz koydurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilecan’ın avukatı Şükrü Sedat Vargı’nın sözlerinden alıntılar şöyle;

“ÖDEMELER YAPILMADI”

“Olayın kronolojik sıralaması devam ediyor. Oyuncuların transferi konusunda müvekkilim Trabzonspor’a yardımcı oldu ve transfer sonrasında 6 milyon TL’lik ödeme yapılacaktı, bu ödeme yapılmadı. Onazi transferinde de müvekkilime ödeme yapılmadı. Senetler verildi ve senetler zamanında ödenmedi. İstediğimiz dönemde ödemeler yapılmadığı için Trabzonspor’un 6 tane şampiyonluk kupasına haciz konuldu.

Süper Lig devine büyük şok! Kupalara haciz geldi... Mbia, Onazi ve Medjani'yi Trabzonspor'a getiren menajer Mazlum Ali Bilecan'ın avukatları, ödenmeyen menajerlik ücreti nedeniyle kulüpteki 6 şampiyonluk kupasına haciz koydurdu. 1 milyon 350 bin euro tutarındaki borç bir hafta içinde ödenmezse kupalar müzeden gidebilir. İlgili Haberi Oku

“KUPALARA HACİZ KOYDURMAK ZORUNDA KALDIK”

Daha önce 6-7 defa hacze gittik ve kendilerinden beklenti alamadığımız için şampiyonluk kupalarına haciz koydurduk. Bize şu anda sıra gelmesi uzun bir süre olarak görünüyor. Ne yazık ki kupalara haciz koymak zorunda kaldık.

Müvekkilimin Trabzonspor’a zarar vermek gibi bir amacı yok. Kupanın antika olarak değeri var. Ne kadar para eder kupalar bilgim yok. Psikolojik olarak Trabzonspor’u yıpratmak gibi bir amacımız asla yok.

“SONUÇ ALINAMAZSA KUPALAR SATIŞA ÇIKACAK”

Muharrem Usta’nın avukatıyla görüşüyoruz ve şu anda çözüm üretemedik. Trabzonspor’dan iyi niyet gördüğümüz anda haczi kaldıracağız. Herhangi bir sonuç alamazsak kupalar satışa çıkacak. Kimse satın almazsa biz alabiliriz. Biz çözüm arıyoruz. Trabzonspor’dan gerekli ilgiyi alamadığımız için böyle bir yol izledik.”