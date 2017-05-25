Trabzonspor son derbiyi kazanmak istiyor

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı sezonun son derbisini kazanmak istiyor. Bordo-mavililer son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Fenerbahçe müsabakasını kazanmak için kenetlendi.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor galibiyete kenetlendi. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren bordo-mavililer, 20 yıldır dış sahada yenemediği ezeli rakibini mağlup ederek, sezonun son derbisini kazanıp taraftarını mutlu etmek istiyor.

TRABZONSPOR RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

Trabzonspor, bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer bu sezon Galatasaray ile oynadığı iki maçı 1-0 ve 2-0’lık sonuçlarla kazanırken, Beşiktaş karşısında ise oynadığı iki maçta 2-1 ve 4-3’lük mağlubiyetler aldı. Trabzonspor evinde ağırladığı Fenerbahçe’ye ise 3-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı hedefliyor.

YANAL OYUNCULARINA GALİBİYET AŞILIYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe karşısında oyuncularına galibiyeti aşılıyor. Bordo-mavililerin dış sahada ezeli rakipleri Fenerbahçe’ye karşı kötü istatistiğinin bulunması nedeniyle, takımın üzerinden bunun etkilerini atmaya çalışan deneyimli teknik adam, oyuncularıyla sürekli bir araya gelerek motivasyon arttırıcı konuşmalar yapıyor. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle oldukça moralsiz olan bordo-mavililerde Ersun Yanal, antrenmanlarda futbolcuların neşeli olması içinde elinden geleni yapıyor.