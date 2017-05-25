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Zlatan, ‘Ayıp’ pankart önünde poz verdi: ‘Kalırsan karımla sevişebilirsin’

Manchester United'ın Ajax'ı 2-0 yendiği UEFA Avrupa Finali'nde bir pankart sosyal medyada gündem oldu! Pankarttaki mesaj Zlatan Ibrahimovic'in bile dikkatini çekti. İsveçli yıldız ilginç teklifin yer aldığı pankartla fotoğraf çektirdi!
09:4925 Mayıs 2017
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Zlatan, ‘Ayıp’ pankart önünde poz verdi: ‘Kalırsan karımla sevişebilirsin’

UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Manchester United’da futbolcular ve tribündeki taraftarlar çılgında eğlendi. İsveç’te oynanan finalde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Zlatan Ibrahimovic ise United taraftarından ilginç bir ‘teklif’ aldı!

Memleketinde şampiyonluk sevinci yaşayan İsveçli yıldız futbolcu için, “Zlatan, takımda kalırsan eşimle sevişebilirsin” pankartı açıldı. Manchester United taraftarının bu pankartını kupa sevincinde gören Zlatan Ibrahimovic pankartın yanına gidip fotoğraf çektirdi.

Etiketler
manchester united uefa avrupa ligi Zlatan Ibrahimovic
Son güncelleme: 09:55 | 25.05.2017
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