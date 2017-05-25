Zlatan, ‘Ayıp’ pankart önünde poz verdi: ‘Kalırsan karımla sevişebilirsin’

Manchester United'ın Ajax'ı 2-0 yendiği UEFA Avrupa Finali'nde bir pankart sosyal medyada gündem oldu! Pankarttaki mesaj Zlatan Ibrahimovic'in bile dikkatini çekti. İsveçli yıldız ilginç teklifin yer aldığı pankartla fotoğraf çektirdi!

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