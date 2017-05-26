1450 sporcu 59 kupa

Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğuna ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi, toplamda 1450 sporcusu ile 2016-2017 sezonunda 59 kupanın sahibi oldu.

Kadın Basketbol Takımı’yla 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası, Eurocup Şampiyonluğu ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Şampiyonluğu’nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getiren Yakın Doğu Üniversitesi, diğer branşlarda da kupalara ambargo koydu.

Futbol hariç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen üniversitelerarası müsabakalarda atletizm, basketbol, bisiklet, satranç, darts, tenis, futsal, yüzme ve güreş branşlarında hem kızlarda hem de erkeklerde, ilkokul düzeyinde yüzme, badminton, atletizm ve tenis gibi branşlarda Yakın Doğu Koleji ile de basketbol, yüzme, koşu, kros, atletizm gibi branşlarda şampiyonluklar elde etti.

Kadın Basketbol Takımı bu sezon tüm kupaları müzesine götürürken, diğer branşlarda mücadele eden 1450 sporcu 59 kupa kazanarak sezona damga vurdu.

Elde edilen başarıların tesadüfi olmadığını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, hedeflerinin sadece sporcu yetiştirmek değil, iyi ve ahlaklı insan, başarılı sporcu, topluma faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Günsel, “Üniversiteler sadece eğitim alanındaki çalışmaları ile değil, spor faaliyetleri sosyal etkinlikleri, araştırmaları ile hayatın içinde olmalıdır. Eğitim öğretim üniversitesi olmak isterseniz tüm renklere sahip olmanız gerekir. Spora verdiğimiz önem de buna olan inancımızdandır. Spor, içerisinde hiç bir kötülük bulamayacağınız bir alan. Spor ruhunuz, gençliğiniz ve ülkeniz için değerlidir” şeklinde konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk ise “Sporun her dalında Yakın Doğu Üniversitesini zirveye taşımak, ve gençlere şans tanımak istiyoruz. Günü birlik başarılar kazanmak değil, bu başarıların devamlılığını yaşatmak, yetenekli gençlere kendilerini diğer arkadaşlarla yarışıp görme fırsatını vermek, insanların üzerine karakteristik özellikler koymak istiyoruz. Ayrıca gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak sportif aktivitelere kültüre sanata yönlendirmek amacıyla her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.