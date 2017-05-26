Umre fotoğrafına gelen yorum Arda Turan’ı çıldırttı!

Arda Turan, Instagram'da bir hayran sayfasının paylaştığı fotoğrafa gelen yoruma sinirlendi ve cevap verdi.

İş hayatı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü futbolcu Arda Turan, sosyal medyada hakkında yapılan yorumları da yakından takip ediyor. İmaj yönetimiyle ilgili bir de şirketi bulunan Turan, bu kez kendisine değil, bir fanının açtığı Instagram sayfasına gelen yorumu görünce sinirlerine hakim olamadı.

Arda Turan’ın hayranı, fan sayfasına ünlü futbolcunun Umre’de çekilen fotoğrafını tbt etiketiyle yayınladı. Bu paylaşımı gören bir takipçi, Turan’ın hızlı aşk trafiğini ima ederek “Karı kızla gez, sonra da Umre’ye git. Allah C.C razı mı? Bakın zina yapın demiyor, zinaya yaklaşmayın diyor” yorumunu yaptı.

Bunu gören Arda Turan, çok öfkelendi ve “Sen Rabbimizi yargılıyorsun. Sen önüne bak. Güzele doğruya sevket… Yanımda mıydın? Allah rahmetini sen nereden bileceksin?” sözleriyle tepkisini gösterdi. Geçen haftalarda sosyal medyada özel hayatıyla gündeme gelen haberler üzerine yıldız futbolcu, dayısı ve Barcelona’da aynı evi paylaştığı erkek arkadaşlarıyla canlı yayın yapmış ve bu sırada eleştirel yorum yapan bir kadın takipçisine “Günahı sevabı Allah’a bırak. Sen çok biliyorsun” diyerek çıkışmıştı.