Azubuike’den Beşiktaş’a yeşil ışık

Galatasaray ve Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Azubuike, “Galatasaray menajerim aracılığıyla teklifte bulundu. Ancak ben Beşiktaş’ta oynamak istediğimi söyledim” dedi.

Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor'un başarısında büyük payı bulunan Nijeryalı oyuncu, transferiyle ilgili önemli açıklamada bulundu. Galatasaray'dan menajeri aracılığıyla transfer teklifi aldığını belirten başarılı oyuncu, “Galatasaray menajerim aracılığıyla teklifte bulundu. Ancak ben Beşiktaş'ta oynamak istediğimi söyledim. Henüz kesinleşmiş bir durum yok. Tabi kulübüm ile sözleşmem devam ediyor. Oynadığım takımın menfaatleri doğrultusunda hareket etmek istiyorum. Şu an Galatasaray'dan menajerim aracılığıyla gelen bir teklif var. Ben menajerime Beşiktaş'ta oynamak istediğimi söyledim. Şartlar ne getirir bilinmez” diye konuştu.

“Hedefim İngiltere Premier Lig'de oynamak”

Nijerya Ümit Milli Takımı’nın formasını giyen 20 yaşındaki genç futbolcu kariyeri ile ilgili de konuşarak, “Hedefim İngiltere Premier Lig'de oynamak. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim burası. Bunu da çok çalışıp başaracağıma inanıyorum. Tabi buralara gelmemde katkısı olan teknik direktörümüz İrfan Buz'a minnettarım. Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e taşıdığımız için de büyük bir mutluluk yaşıyorum” ifadelerini kullandı.