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29 Mayıs 2017 20:00
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Başkan açıkladı! Bruma’nın geleceği…

Dursun Özbek Bruma'ya gelen teklifin 9 milyon Euro olduğunu açıkladı. Özbek ayrıca Portekizli'ye yeni sözleşme teklif ettiklerini ve onun kalmasını istediklerini ifade etti.
21:4926 Mayıs 2017
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Başkan açıkladı! Bruma’nın geleceği…

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bruma’nın kalması için çaba harcadıklarını dile getirdi. Portekizli oyuncuya sözleşme uzatma teklifi yaptıklarını dile getiren Özbek, genç oyuncunun takımda kalmasını istediklerini ifade etti.

Özbek, “Bruma’nın kalmasını istiyoruz. Menajerine 5 yıllık kontrat teklif ettik. cevabını bekliyoruz. Tek ciddi teklifi Leipzig’den aldık. 9 milyon Euro civarında teklif yaptılar. Ama satmak istemiyoruz. Benzer kalitede futbolcular pahalı. Burada Bruma’nın isteği belirleyici olacak. Bruma alınırken menajerlik ücreti dahil 12 milyon Euro verilmiş. Yeni sözleşme teklifinde ücretini artırdık ama kararı Bruma verecek.”

Etiketler
bruma Dursun Özbek galatasaray leipzig transfer
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