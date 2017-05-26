Başkan açıkladı! Bruma’nın geleceği…

Dursun Özbek Bruma'ya gelen teklifin 9 milyon Euro olduğunu açıkladı. Özbek ayrıca Portekizli'ye yeni sözleşme teklif ettiklerini ve onun kalmasını istediklerini ifade etti.

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