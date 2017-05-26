Basketbolun efsaneleri yeniden Bergama’da

Türkiye'nin ilk ve tek veteran basketbol turnuvası olma özelliğini taşıyan Uluslararası Bergama Veteran Basketbol Turnuvası kıyasıya mücadelelerle başladı.

Bu yıl 6. kez düzenlenen ve basketbola emek vermiş çok sayıda efsane ismin Bergama Belediyesi Erdal Önder Spor Salonu'nda kıyasıya mücadele edeceği turnuva İstanbul Basketbol Akademi – İstanbul Best Akademi'nin açılış karşılaşması ile başladı. İstanbul Best Akademi'nin rakibini oldukça zorladığı karşılamada 60-40 skorla galip gelen taraf İstanbul Basketbol Akademi oldu.Günün ikinci karşılaşması ise 40 yaş üstü erkekler grubunda Antalya-Kadayıflar ile İstanbul Yamyamlar arasında oynandı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın kazananı 73-67'lik skorla Antalya Kadayıflar oldu.

Liglerin efsane oyuncularının yer aldığı, yurtiçi ve yurtdışından veteran basketbolcuların ter döktüğü turnuva 26-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Basketbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak turnuvada 40 yaş üstü erkek, 45 yaş üstü erkek ve 35 yaş üstü kadın kategorilerinde toplamda 24 takım mücadele edecek.