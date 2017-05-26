Basketbolun efsaneleri yeniden Bergama’da

Bu yıl 6. kez düzenlenen ve basketbola emek vermiş çok sayıda efsane ismin Bergama Belediyesi Erdal Önder Spor Salonu'nda kıyasıya mücadele edeceği turnuva İstanbul Basketbol Akademi – İstanbul Best Akademi'nin açılış karşılaşması ile başladı. İstanbul Best Akademi'nin rakibini oldukça zorladığı karşılamada 60-40 skorla galip gelen taraf İstanbul Basketbol Akademi oldu.Günün ikinci karşılaşması ise 40 yaş üstü erkekler grubunda Antalya-Kadayıflar ile İstanbul Yamyamlar arasında oynandı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın kazananı 73-67'lik skorla Antalya Kadayıflar oldu.
Liglerin efsane oyuncularının yer aldığı, yurtiçi ve yurtdışından veteran basketbolcuların ter döktüğü turnuva 26-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Basketbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak turnuvada 40 yaş üstü erkek, 45 yaş üstü erkek ve 35 yaş üstü kadın kategorilerinde toplamda 24 takım mücadele edecek.