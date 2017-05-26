‘Beşiktaş bu hafta şampiyonluğa hazırlanıyor’

Deneyimli teknik direktör Güvenç Kurtar, Gaziantepspor maçının Beşiktaş için kolay geçmeyeceğini ama avantajın siyah-beyazlılardan yana olduğunu söyleyerek, “Artık şampiyonluğu hak eden kazansın. Ama kağıt üzerinde Beşiktaş bu hafta şampiyonluğa hazırlanıyor” dedi.

Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Güvenç Kurtar, şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın yarışta avantajı elinde bulundurduğunu belirten Kurtar, siyah-beyazlıların bu hafta şampiyonluk için hazırlandığını ifade etti.

Gaziantepspor'un küme düşmüş olmasına rağmen Beşiktaş'ı yenebileceğini vurgulayan Güvenç Kurtar, “Ama Beşiktaş çok iyi top oynuyor ve bizim lokomotif takımlarımızdan biri. Bu sene Avrupa'da final oynayıp kazanabilirlerdi fakat çok şanssızlıklar yaşadılar. Artık hak eden kazansın şampiyonluğu. Ama kağıt üzerinde Beşiktaş bu hafta şampiyonluğa hazırlanıyor. Fakat hiçbir zaman kolay maç yoktur. Adanaspor Başakşehir'den, Gaziantepspor da Beşiktaş'tan puan alabilir” diye konuştu.

“Başakşehir gönüllerin şampiyonu”

Medipol Başakşehir'i bu sene oynadıklarını futboldan dolayı kutlayan deneyimli teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşi bilen bir başkanları var. Göksel Gümüşdağ ve başarılarına söyleyecek kelime bulamıyorum. Abdullah Avcı ve ekibini de kutluyorum. Müthiş bir takım ortaya çıkardılar ve çok iyi bir ekip kurdular. Futbolcularla beraber güzel bütünleştiler ve çok iyi oynuyorlar. Bazen derler ki; ‘Bu takımın taraftarı yok, ne yapar?' İşte az taraftarı olmasına rağmen Başakşehir'in başarısını görüyorsunuz. Bana göre ilerleyen yıllarda da artan bir taraftar kitlesi olacak. Medipol Başakşehir bu sene şampiyon olamasa da gönüllerin şampiyonu olarak kalacaktır.”