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28 Mayıs 2017 19:00
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Beşiktaş Kulübü’nden taraftarlarına kötü haber!

Beşiktaş, resmi sitesinden taraftarlarını hayal kırıklığına uğratacak bir açıklama yaptı.
16:4526 Mayıs 2017
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Beşiktaş Kulübü’nden taraftarlarına kötü haber!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir’in puan kaybetmemesi halinde deplasmanda oynanacak olan Gaziantepspor’u mağlup ederse 2016-2017 sezonunu şampiyonlukla kapatacak.

Bu önemli maç öncesinde Gaziantepspor ile anlaşan Beşiktaş yönetimi, stadın üçte birini kendi taraftarlarına ayrılmasını sağlamıştı. İstanbul’da kalan Siyah-Beyazlı taraftarlar ise, Vodafone Arena’ya bir dev ekranın kurulmasını talep etmişti. Ancak taraftarara kötü haber geldi.

Beşiktaş Yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Vodafone Arena’ya dev ekranın kurulmayacağını açıkladı. Beşiktaş’ın yaptığı açıklama şöyle;

Bilgilendirme: Gaziantepspor-Beşiktaş maçının Vodafone Arena’da dev ekranda yayını olmayacaktır. Taraftarlarımızı son deplasmanımıza bekliyoruz.

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