Beşiktaş’tan Wayne Rooney atağı

Gelecek sezon takıma mutlaka bir forvet takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta listenin başına dünyaca ünlü İngiliz yıldız Wayne Rooney yerleşti.

Beşiktaş üst üste şampiyonluğa koşuyor, sevenleri bir yandan 3. yıldız provaları yapıyor diğer taraftan da yeni yıldızların hayalini kuruyor. Aynı durum yönetim kanadı için de geçerli. Çünkü Başkan Fikret Orman gözünü dünyaca ünlü isimlere dikmiş durumda… Fanatik’ten Orhan Yıldırım’ın haberine göre ligin ikinci yarısının ortalarında yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde, “Türkiye'ye gelmez denilen bir yıldız alacağım” iddiasını ortaya koyan ve bu paralelde nabız yoklayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın gündemine son olarak Manchester United'ın golcüsü Wayne Rooney'nin girdiği ortaya çıktı. Ücreti paylaşılacak Manchester United'ın sembol isimlerinden biri olan, kariyerinde Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve 5 Premier Lig zaferi bulunan Rooney için Kartal'ın öncelikli hedefi kiralama olacak.

Gökhan Töre Beşiktaş`a dönüyor West Ham United, Beşiktaş'tan kiraladığı Gökhan Töre için satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı. Töre siyah-beyazlılar İlgili Haberi Oku

Bu noktada İngiliz temsilcisinin yeni sezona dair planları da önemli rol oynuyor. Çünkü ligde Avrupa hedefinden uzak kalan ve UEFA Kupası'nı kaldırarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanan Şeytanlar, Mourinho'nun isteği doğrultusunda çok daha flaş bir kadroyla yola çıkma arzusunda… Önceki gece oynanan Ajax finalinde bile yedek kalan Rooney için Beşiktaş'ın yapacağı teklifte, oyuncunun yıllık ücretinin önemli bir bölümünün Manchester United tarafından ödenmesi seçeneği de yer alacak.