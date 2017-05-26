Caner Erkin ile anlaşma tamam

Beşiktaş'ta satın alma opsiyonu ile kiralık olarak forma giyen Caner Erkin, siyah-beyazlı takım ile anlaşma sağladı. Inter ile pazarlıklar başladı.

Beşiktaş’ta sezon başından Inter’den 1 milyon euro’ya satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralanan Caner Erkin konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kurmayların daha önce bonservisini almak istediklerini duyurdukları 28 yaşındaki yıldızın menajeri Batur Altıparmak, Beşiktaş camiasını sevindirecek müjdeler verdi. Fotomaç’a konuşan Altıparmak, “Caner’le Beşiktaş’ın opsiyonu var, kulüpler görüşüyor ve sorun çıkacağını zannetmiyorum. Caner, Beşiktaş ile devam edecektir, 3 yıllık anlaşma imzalamış durumda” dedi. Beşiktaş’ta görüşmeleri sürdüren transfer komitesinin, milli sol bekin bonservisi için İtalyan deviyle kıran kırana bir pazarlığa giriştiği ve önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Caner Erkin’in transferi konusunda resmi adımların atılması bekleniyor. Caner’in de Beşiktaş’ta kalmak istediği ve bonservisinde indirim konusunda kulübü Inter’le temas kurduğu belirtildi.

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Beşiktaş’ta sezona iyi başlayan Caner Erkin sakatlık kurbanı oldu. 23 Ekim 2016’da 8. haftada oynanan Antalya maçında sol aşil tendonu kopan milli yıldız, 3 aylık hızlı bir tedaviyle koşulara başladı. Takımla çalışmalara başlayan ancak kadroda yer bulamayan Caner, buna rağmen yönetimden transfer onayını aldı.