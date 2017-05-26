Daçka yarı finalde!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında deplasmanda Banvit'i 74-70 mağlup eden Darüşşafaka Doğuş, seride durumu 2-0'a getirdi ve adını yarı finale yazdırdı.

Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisinde Banvit’i iki maçta da mağlup etti. Seride durumu 2-0’a getiren DAÇKA yarı finale yükselmeyi başardı. İlk karşılaşmadan 72-67 galip ayrılan Daçka, üç maçlık serinin ikinci maçında Banvit’e konuk oldu.

Konuk ekip Bandırma’da da rakibini 74-70’lik skorla devirmeyi başarırken Beşiktaş’ın ardından yarı finale çıkan ikinci takım oldu. İlk yarıyı 39-29’luk sonuçla 10 sayı farkla önde kapatan Banvit maçın sonunu getiremezken Jordan Theodore’nin 18 sayısı ve 10 asisti yeterli olmadı.

Daçka’da ise Brad Wanamaker 20 sayı, 5 asistlik performansıyla maçın en skorer ismi olurken, parkede fark yaratan isimdi. Neredeyse 36 dakika sahada kalan Will Clyburn ise 18 sayı ve 8 ribaundla oynadı.

Yarı finale yükselen David Platt’in öğrencileri, Fenerbahçe-TOFAŞ eşleşmesinin galibi ile final mücadelesi verecek.