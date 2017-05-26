Dursun Özbek: Oyuncular Tudor’u şikayet etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oyuncuların Igor Tudor'u şikayet ettiğini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcuların bir dönem Igor Tudor’un antrenman düzeyinden rahatsız olup onu şikayet ettiklerini söyledi.

Özbek, “Tudor’un antrenman programıyla ilgili bir dönem futbolculardan şikâyet söz konusu oldu. Sportif direktör aracılığıyla bana iletildi. Sezon başı yüklemesi iyi olmadığı için futbolcu performanslarında düşmeler oldu. Tudor bu yüzden futbolculara biraz yüklendi. Yaşlı takım olduğumuz için endişeye kapıldık ama mesafe kat ettik daha dirençli hale geldi takım. Bu sürede bazı sızlanmalar oldu.” diye konuştu.

Özbek sözlerine şöyle devam etti:

“TUDOR’UN GELİŞİNDE ETİK SORUNU YOK”

“Tudor’un transferinde etik dışı bir durum olmadı. Karabük’ten çıkış maddesini kullandı, biz de antrenör arayışındaydık ve bize gelebileceğini söyledi. İlişiğini kesip, serbest kaldıktan sonra bize geldi. Tudor “100 bin Euro’luk maddeyi zorla koydurdular” dedi. O zaman niye şikâyet ediyorlar? Bu maddeyi koyarken Karabük düşünmemiş mi? Bizim Tudor’la aramızda böyle bir çıkış maddesi yok.”

“TUDOR’U YİYEMEZLER”

“Takımda gruplaşma iddiaları bazı kesimlerin Galatasaray hakkında duymak istediği şeyler. Profesyonel futbolcuların hocayı yemek gibi performansını bilerek azaltmak gibi şeyleri yapacaklarını düşünmüyorum. Teknik heyetle futbolcular arasında her şey dört dörtlük olmaz. Hocayla bunları konuşmaları da doğal. En azından benim dönemimde hoca yemek gibi bir durum olmadı.”

HAKEM HATALARINA İSYAN ETTİM

“Federasyon kurullarını bir kere tenkit ettim 45 gün ceza aldım. Hakem hatalarından 7-8 maçta canımız yandı. İnsan hali gördüğü, görmediği ile izah edilemeyecek duruma geldi. İsyan ettik! Bağırdık. Hakem atama kuruluna bunun yanlış olduğunu söyledik. Müdahale edilmesi, gerektiğini ve artık farklı boyuta geldiğini belirttik. Yeteri kadar savunmuyorsun, bağırmıyorsunuz diye tenkit aldık. Tarzımı, kişiliğimi de değiştiremem.”