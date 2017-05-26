Dursun Özbek’ten flaş açıklamalar!

GalatasraayKulübü Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir TV programında önemli açıklamalarda bulundu.

Özbek, Bruma için Leipzig’den 9 milyon Euro’luk teklif aldıklarını ancak satmak istemediklerini söyledi. Başkan Özbek ayrıca, “Teknik heyetle futbolcular arasında her şey dört dörtlük olmaz. En azından benim dönemimde hoca yemek gibi bir durum olmadı” dedi.

Dursun Özbek’in öne çıkan sözleri şöyle:

“GOMİS İÇİN TEKLİF VERDİK”

“6-7 tane transfer yapılması gereken mevki belirledik. Scout ekibimize bunu ilettik. Onlar listeyi antrenör ekibine verdi, onlar da Cenk Ergün’le beraber izliyor. Artık belirlediğimiz futbolcularla görüşmek üzere seyahatler yapılıyor. Şu anda anlaştığımız futbolcu yok. Gomis’le görüştük teklif de verdik. Daha önce yapılmış transferlere ben dünya kadar para ödedim. Benden sonraya öyle bir tablo bırakmak istemiyorum.”

Başkan açıkladı! Bruma`nın geleceği... Dursun Özbek Bruma'ya gelen teklifin 9 milyon Euro olduğunu açıkladı. Özbek ayrıca Portekizli'ye yeni sözleşme teklif ettiklerini ve onun kalmasını istediklerini ifade etti. İlgili Haberi Oku

“RİVA’DAN GELEN PARAYLA NEFES ALDIK”

“Geçmiş yönetimleri eleştirme durumum yok çünkü bunu bilerek görevi devraldım. Beklemediğim bir durumla karşılaşmadım. 338 milyon dolar borçla aldım. Gelir ve gider aşağı yukarı aynı ama asıl sorunumuz faiz sarmalı. Riva’dan gelen parayla biraz nefes aldık.

Sneijder kalacak mı? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in Galatasaray'daki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

“OLCAN’A KIZDIM SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİM”

“Olcan’a geçen sene ‘kulüp bul gönderelim’ dedik. Kulüp bulamadım dedi. Biz bulduk 2 kulüp dedik. Bursa ile Kayseri. UEFA anlaşması için bize yardımcı ol oynatmayacağımız adama para vermeyelim dedik. Hiçbir yere gitmiyorum paramı da istiyorum dedi. Ben de feshettim. Akhisar’a gitti 250 bin Euro’ya kontrat yaptı. UÇK’ya gitti kazandı ama itiraz edeceğiz.”

Dursun Özbek: Oyuncular Tudor`u şikayet etti Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oyuncuların Igor Tudor'u şikayet ettiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

“SEÇİM KULÜBÜ YAVAŞLATIR”

“750 üyenin imza vermesini son derece demokratik buluyorum eleştirilecek bir taraf yok. Ancak seçim sürecine girildiği zaman kulübün işleyişi yavaşlayacak. Müsaade edin projeleri, verdiğimiz sözleri uygulayalım. Daha bir buçuk ay önce ibra edildik. Tekrar güvenoyuna gerek var mı? Tekrar aday olma konusuna tek başıma karar veremem. Mayıs 2018’de süremizi tamamladıktan sonra bakarız. Vaatlerimizi yerine getirip getirmediğimize göre bakarız. Ama Galatasaray’a hizmet etmekten bıkkınlık, yorgunluk duymadım.”

“BENİ MEHMET ÖZBEK İLE YIPRATMAK İSTEDİLER”

“Bizde başkan transferi ya da başkanın kardeşinin transferi diye bir şey yok. Hocanın isteğiyle yapılır. Bizim tek konuşacağımız nokta işin mali boyutu. Mehmet Özbek’e bir yakıştırmadır gitti. Beni yıpratmak amacıyla yapıldı.”

“TERİM’LE HİÇ GÖRÜŞMEDİM”

“Fatih Terim şu anda milli takımın hocası. Hiç bir görüşme yapmadık. Böyle bir şey söz konusu değil.