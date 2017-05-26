Emenike, Anadolu’ya geri dönüyor

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Sivasspor, Fenerbahçe'nin golcüsüne kancayı taktı. Yiğidolar, Karabükspor'da parlayan ancak sarı-lacivertlilerde istenileni bir türlü veremeyen Emenike'yi kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig’in yeni ekibi Sivasspor, gelecek sezonun kadro yapılandırılması için transfer çalışmalarına başladı.

Fanatik’te yer alan habere göre, hücum hattı için Süper Lig’den düşen Gaziantepspor’un golcüsü Nabil Ghilas ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Yiğidolar, flaş bir transfer için de çalışmalara başladı.

İddiaya göre Fenerbahçe’deki sözleşmesi 2018’de sona erecek olan Emmanuel Emenike için girişimlerini başlatan Sivasspor, Nijeryalı oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Sivasspor, Emenike ile yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandığı takdirde transferi gerçekleştirecek.

Fenerbahçe’de gözden düşen ve bir dönem kadro dışı kalan Emenike, bu sezon 25 resmi maçta forma giydi ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.