Emre Belözoğlu: Göksel başkan şimdi fırçayı atacak!

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, jandarmaya verdiği ifade hakkında açıklama yaptı.

Yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlatılan operasyon kapsamında Ozan Tufan’dan sonra ifade veren Emre Belözoğlu, TRT Spor’a sabah saatlerinde bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Emre çeteyle bir bağlantısının olmadığını, kendisi gibi ifade veren diğer isimlerin de böyle bir bağlantıda olmadığını vurguladı. Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu ayrıca Fenerbahçe ayrılığı sonrasında kulübünün kendisine sahip çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

“İnsanlar, bizi hemen yerin dibine soktular. Kaçakçılık davasında sadece alışveriş yaptığım için bilgime başvuruldu. Ayrıca Ozan Tufan, Volkan Şen ve Tayfur Havutçu’nun da bu kaçakçılık çetesiyle bağlantısı yoktur.

Futbolcular zeki insanlardır, bunu bilsinler. Sporcular üstün zekaya sahiptirler. Araştırmadan bir şey satın almayız. Hiç kimsenin olaydan haberi yokken bu işin içerisinde olmamız tamamen talihsizliktir. Bu işlerle alakam yoktur. Göksel başkan bana şimdi fırçayı atacak ‘Niye bağlandın’ diye...

Fenerbahçe’den ayrılmam benim için de beklenen durum değildi. Göksel Başkan, bana sahip çıktı. Artık Başakşehirliyim. Başakşehir’in Göksel Gümüşdağ’ın izni olmadan hiçbir karar almam. Onlara sormanız daha doğru olur.”