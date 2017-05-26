Emre Belözoğlu: Kaçakçılık ile alakamız yok

Başakşehir'in tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, araba kaçakçılığı ile yapılan operasyon ile ilgili konuştu. Yıldız oyuncu ayrıca Fenerbahçe'ye gideceği ile ilgili iddialara da yanıt verdi.

Son günlerde araba kaçakçılığı ile ilgili yapılan operasyonda ifadesi alınan Emre; Kaçakçılık çetesiyle görüşmüşlüğümüz, bir bağımızın olduğu konusunda hiçbir gerçeklik payı yoktur. İnsanlar, bizi hemen yerin dibine soktular. Kaçakçılık davasında sadece alışveriş yaptığım için bilgime başvuruldu.

Ayrıca Ozan Tufan, Volkan Şen ve Tayfur Havutçu’nun da bu kaçakçılık çetesiyle bağlantısı yoktur. Hiç kimsenin olaydan haberi yokken bu işin içerisinde olmamız tamamen talihsizliktir. Bu işlerle alakam yoktur” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE İZİNSİZ GÖRÜŞEMEM

Medipol Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu TRTSPOR’a yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe sorusuna cevap verdi.

Emre, “Artık ben Başakşehir’in futbolcusuyum bu projenin içerisinde olmaktan dolayı mutluyum. Fenerbahçe kalbimdeki takım olsa da Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı’nın müsadesi olmadan karar alamam. Onlara sormanız daha doğru olur.” şeklinde konuştu.