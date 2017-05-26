Fenerbahçe yarı finalde

Fenerbahçe, TOFAŞ'ı deplasmanda 79-73 mağlup etti ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde rakibini 2-0'la geçerek yarı finale çıktı. Sarı-lacivertliler yarı finalde Darüşşafaka Doğuş'la karşılaşacak.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda TOFAŞ’ı 79-73 mağlup etti ve seride durumu 2-0’a getirerek yarı finalde Darüşşafaka Doğuş’un rakibi oldu.

Üç maçlık serinin ilk maçında parkeden 92-76’lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Bursa’da uzun süre başa baş giden mücadeleyi tecrübesiyle kazanmayı bildi. Avrupa şampiyonu Fenerbahçe’de kaptan Melih Mahmutoğlu kenardan gelerek 17 sayı kaydedip takımının en skorer ismi oldu. 13 sayıya imza atan Kostas Sloukas ise özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Ev sahibi TOFAŞ ise seyircisinin desteğini de arkasına alarak çok iyi bir mücadele verdi ancak bu mücadele seriyi son maça taşımaya yetmedi. TOFAŞ’ta Barış Ermiş, 21 sayı ve 10 asistle ‘double-double’ yaptı ve maça damga vurdu lakin Barış’ın çabası yenilgiyi önleyemedi.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç , Fatih Arslanoğlu ,Mehmet Karabilicen

TOFAŞ: Barış 21, Mejia 2, Kaya Peker 6, Micic 14, Copeland 7, Yiğit 3, Palacios 2, Caner 2, Kadir 5, İvanov 5, Muhsin 6

FENERBAHÇE: Nunnally 8, Vesely 4, Kalinic 12, Ali Muhammed 4, Datome 7, Sloukas 13, Ahmet 1, Egehan 7, Melih 17, Barış 6, Berk İbrahim

1.PERİYOT: 19-22 Fenerbahçe

DEVRE: 44-39 TOFAŞ

3.PERİYOT: 59-57 TOFAŞ