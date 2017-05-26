Fenerbahçe’de futbolcular görüşme odasına

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi ilk görüşmeyi kadroda bulunan futbolcularla yaptı.

Fenerbahçe Yönetimi, gelecek sezonunun planlaması kapsamında takım içerisinde geleceği belirsiz olan futbolcularla görüşme gerçekleştirdi. Fanatik’ten Yusuf Dursun’un haberine göre Sunderland'den kiralanan Lens ile yapılan görüşmede, “Seni yeniden takımda görmek istiyoruz. Ancak şu anda ödediğimiz yıllık 3 milyon Euro'yu veremeyiz. Eğer bunda indirime gidersen, bonservisini almak için her şeyi yapacağız” mesajı verildi. Ancak Lens'in bundan memnun olmadığı, son haftalardaki performans düşüşünün sebebinin de bu olduğu öne sürüldü. Yönetim benzer bir teklifi, bu sene 1.4 milyon Euro kazanan ve sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali'ye de yaptı. Milli sol bek düşünmek için süre istedi.

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Sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldızın menaceri Kees Vos'u görüşmek için İstanbul'a çağırmıştı. Bu görüşmenin gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Yönetim, Vos'a, “Van Persie'den beklentimiz yüksekti ama bunu karşılayamadı. Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle ekonomik olarak bazı kısıtlamalara gitmemiz gerek. Bu nedenle takımda en yüksek maaşı alan Van Persie'nin kendisine yeni bir kulüp bulması, bizi rahatlatacaktır. Bu konuda size kolaylık sağlamaya hazırız” denildi. Sarı- Lacivertliler'den maç başı ücretleriyle birlikte yıllık 5.7 milyon Euro (22.8 milyon TL) kazanan 33 yaşındaki forvetin ayrılma konusunda aceleci olmadığı öğrenildi.

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ÜÇ FUTBOLCUYA YOL YÖRÜNDÜ

Yönetim, 3 futbolcuya kesin bir dille yeni sezonda takımda olmayacaklarını bildirdi. Emmanuel Emenike, geldiği günden beri düşük performansının yanı sıra disiplinsiz tavırlarıyla hem teknik heyeti hem taraftarları çıldırttı. Miroslav Stoch da verilen ikinci şansı iyi değerlendirmedi. Sezonun en önemli transferlerinden biri gözüyle bakılan Van der Wiel ise her anlamda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Hollandalı oyuncu, yeşil sahalardan çok kız arkadaşı Rose Bertram'la katıldığı fotoğraf çekimlerinde boy gösterdi. Son olarak dolandırıldığı iddiasıyla gündeme gelen Van der Wiel'e de kapı gösterildi. Ancak bu oyuncunun 3 yıllık daha sözleşmesinin bulunması, yönetimin elini kolunu bağlıyor.

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VOLKAN İMZALIYOR

Kontratı biten bir diğer isim Volkan Demirel'di. Beklendiği gibi kaptanla anlaşmak hiç de zor olmadı. Tecrübeli file bekçisi, yönetime gönderdiği mesajda, “Fenerbahçe için pazarlık yapmam. İster boş mukaveleye imza atayım, isterseniz sözleşmeyi doldurun, altını imzalayayım” ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler, 15 yıldır kaleyi koruyan Volkan'la 2 senelik yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.