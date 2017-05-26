Fenerbahçe’ye ‘Batsman’

Fenerbahçe, Perez’den sonra yeni forvet adayı için girişimlere başladı. Asbaşkan Ali Yıldırım, Chelsea yetkililerine, Michy Batshuayi’ye talip olduklarını iletti. İngiliz kulübünün hocası Conte’nin tavrı, ‘Batsman’ lakaplı 23’lük oyuncunun kiralanarak tecrübe kazanması yönünde...

Yeni sezonda kadrosuna iki forvet birden katacak olan F.Bahçe, Lucas Perez girişimlerinin ardından Michy Batshuayi'ye de kancayı taktı. Sarı-lacivertliler, Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Chelsea Teknik Direktörü Conte de 39 milyon Euro'ya transfer edilen Belçikalı oyuncunun tecrübe kazanması için kiralanmasına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe`de futbolcular görüşme odasına Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi ilk görüşmeyi kadroda bulunan futbolcularla yaptı. İlgili Haberi Oku

Premier Lig'de 38 maçın sadece 20'sinde, 235 dakika oynayabilen ‘Batsman' lakaplı Batshuayi, attığı 5 golün 4'ünü son 3 karşılaşmada kaydetti. Lucas Perez ve Ospina girişimleri için İngiltere'ye giden Asbaşkan Ali Yıldırım, genç golcünün de transferi için İngiliz kulübüyle masaya oturdu. Fener, daha önce Stoch ve Meireles takviyeleri nedeniyle iyi ilişkiler kurduğu Chelsea'yi ikna etmeye çalışıyor.