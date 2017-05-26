Fethi Sekin anısına yüzdüler

Muğla’nın Datça ilçesinde, İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan trafik polisi Fethi Sekin anısına yüzme maratonu düzenlendi.

Datça'da geleneksel olarak düzenlenen Liselerarası Yüzme Maratonu bugün Datça Kumluk Plajında 75 erkek ve 16 kız öğrencinin katıldığı yarışlarla tamamlandı. Teması “Sağlık için sende kulaç at” olan yüzme maratonu bu yıl şehit polis Fethi Sekin anısına düzenlendi.

Yarışlara Muğla iline bağlı 13 ilçeden katılan 91 öğrenci Fethi Sekin için kulaç attı. Yarışları Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça belediye Başkanı Gürsel Uçar, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın ile çok sayıda vatandaş takip etti.

Kızlar sınıfında 500 metre olan yüzme mesafesi, erkeklerde 750 metre olarak yapıldı. Kızlarda birinciliği Bodrum ilçesinden Aysu Türkoğlu, ikinciliği Marmaris ilçesinden İpek Koçoğlu ve üçüncülüğü ise Bodrum ilçesinden Melis Serdar kazandı. Erkeklerde ise birinciliği Menteşe ilçesinden Egemen Dinçer, ikinciliği yine Menteşe ilçesinden Mehmet Emre Acar alırken, üçüncülüğü ise Datça ilçesinden Kaan Ali Cora kazandı.

Yüzme yarışlarında dereceye giren sporculara ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve Datça Kaymakamı Vehbi Bakır verdi. Ödül töreni şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve şehit polis Fethi Sekin'in resminin bulunduğu tişörtlerle poz verilmesiyle son buldu.