Fikret Orman kararı taraftara sordu!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Basketbol Ligi'nde takımın yarı finale kalmasının ardından taraftara Instagram'dan soru sordu.

Normal sezonu 2. sırada bitirerek ufak bütçeye rağmen Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş gibi güçlü takımları ardında bırakana siyah-beyazlılar, Play-off çeyrek finalinde Gaziantep Basketbol’u 2-0’la geçmeyi başardı.

Yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes veya Galatasaray’ı beklemeye başlayan Beşiktaş Sompo Japan’da başkan Fikret Orman, Instagram hesabından, “Akatlar’da evimizde mi oynayalım? Sinan Erdem’de 15 bin kişiye mi?” sorusunu sordu. Taraftarlar, Orman’ın paylaştığı fotoğrafa yorumlarını bırakarak düşüncelerini paylaştı.

Siyah-beyazlılar potada yaşadığı son şampiyonlukta Fenerbahçe, Galatasaray ve Anadolu Efes’i geçmeyi başarmıştı. 2011-2012 sezonundaki 3 kupalı rüya sezonda Beşiktaş, play-off yarı final ve final serilerini Sinan Erdem’de oynamıştı.