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Galatasaray basketbolda bütçeyi düşürüyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basketbolda bütçeyi 10 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya çekeceklerini söyledi.
22:0626 Mayıs 2017
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Galatasaray basketbolda bütçeyi düşürüyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basketbolda bütçeyi 10 milyon Euro’dan 4 milyon Euro’ya indireceklerini açıkladı.

Özbek, “Geçen sezon 10 milyon Euro civarında basketbola bütçe ayırdık. Bu sezon Eurocup’ta oynayacağız. Bütçemiz 4 milyon Euro civarında olacak.” diye konuştu.

“EŞİM BEŞİKTAŞLI SÖZÜM YANLIŞ ANLAŞILDI”

Bir sözündan dolayı yanlış anlaşıldığını ekleyen Özbek “Biz Beşiktaş’ta oturuyoruz. Anlam karmaşası oldu. Beşiktaş’ta oturduğumuz için ‘eşim Beşiktaşlı’ dedim. Çoğu Galatasaraylı’dan daha çok Galatasaraylı.” dedi.

Etiketler
Dursun Özbek Ergin Ataman
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