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GALATASARAY
29 Mayıs 2017 20:00
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Gomis’te geri sayım

Maddi açıdan sezonu kiralık olarak geçirdiği Marsilya’dan daha iyi bir teklif sunarak Gomis'i ikna etmeyi başaran Galatasaray yönetimi, senelik 3 milyon Euro önerdi. Bonservisini elinde tutan Swansea ile pazarlıklar başladı.
08:2226 Mayıs 2017
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Gomis’te geri sayım

Lukas Podolski'nin gelecek sezon Japonya'da forma giyecek olması, Eren Derdiyok'un da mevcut sistemde çok yararlı olamaması nedeniyle dünyaca ünlü bir golcü transfer etmek isteyen G.Saray yönetimi, Bafetimbi Gomis ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Negredo, Bacca ve Gomis gibi isimlerle temasta bulunan sarı-kırmızılılar, sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren 31 yaşındaki oyuncuya maddi açıdan önemli bir teklif sundu.

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Yönetimin senelik 3 milyon Euro'luk teklifine sıcak bakan Fransız futbolcu düşünmek için süre istedi. Gomis'in bonservisini elinde bulunduran ve oyuncusunu satmak isteyen İngiliz ekibi Swansea ile de hemen pazarlıklar başladı. Eğer G.Saray yönetimi maddi şartlarda anlaşma sağlarsa ilk transferini gerçekleştirecek. Ancak bir yandan diğer alternatif golcülerle de görüşmeler bütün hızıyla sürüyor.

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