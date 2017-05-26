İbrahim Hacıosmanoğlu: Kupalara haciz getirecek kadar alçalan insanlar bizim de düşmanımızdır

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bordo-mavililerin 6 şampiyonluk kupasına haciz gelmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kupalara haciz getirecek kadar alçalan insanlar bizim de düşmanımızdır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bordo-mavili kulübün Şamil Ekinci Müzesi’nde bulunan 6 şampiyonluk kupasına haciz koyulmasıyla ilgili olarak sosyal medyada isminin geçmesine ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile de görüştüğünü belirterek, “Benim hiçbir yerden haberim yok. Ben sosyal medyadan anlamam. İşimden evime, evimden işime gidiyorum. Maçlara da gitmiyorum. Benim adımı hiç kimse kimseyle yan yana getirmesin. Trabzonspor’u seven herkes benim adamımdır. Onun dışındakiler benim adamım olmaz. İsmimi de hiç kimse hiçbir yerde kullanamaz. Uzaktan her şeyi seyrediyorum. Trabzonspor’un kupasına kadar alçalıp, haciz götürecek terbiyesizliği buradan kınıyorum. Onlara ön ayak olanları da kınıyorum. Gereğinin yapılmasını mevcut başkandan bekliyorum” diye konuştu.

“Hiç kimse benim adıma konuşamaz”

İbrahim Hacıosmanoğlu, basında ve sosyal medyada kendi ile hareket eden bir oluşumun bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

“Gerek basında, gerek sosyal medyada benimle hareket eden hiçbir oluşum yoktur. Hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi de yoktur. Trabzonspor’un kupalarına haciz getirecek kadar alçalan insanlar bizim düşmanımızdır. Benim iki tane oğlum var, benim ismimi ancak onlar kullanabilir.”