Otelde gizli görüşme… Beşiktaş’tan dev Lens atağı!

Beşiktaş Yönetimi Lens'in menajerleriyle buluştu. Kozyatağı'nda bir oteldeki görüşmede Hollandalı futbolcu için maç başı ücretler hariç 3.3 milyon Euro önerildi.

Fenerbahçe’de sergilediği futbol ile dikkatleri üzerine çeken Jeremain Lens, sarı-lacivertli takımın haricinde diğer kulüpleri de peşinden koşturmayı başardı.

Beşiktaş Yönetimi’nin geçtiğimiz günlerde Lens’in menajerleriyle buluştuğu öğrenildi. Kozyatağı’nda bir otelde yapılan görüşmede Hollandalı futbolcu için 3.3 milyon Euro önerildi.

SEG Sport Management firmasının yetkililerine Sunderland’in bu transfere bakış açısı soruldu ve bonservisi alınamasa bile Lens’i Beşiktaş’a kiralamak istedikleri ve teknik heyetin bu transferi mutlaka istediği vurgulandı.

Trabzonspor Yönetimi ise İngiltere’ye giderek Sunderland Yönetimi ile Lens’in bonservisini almak için görüşecek. Bu gelişmeden de haberi olan Lens ve menajerlerinin kesin bir ifadesi var: “İstanbul’un dışına çıkmayız.”

LENS 4 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Lens’in önceliği Fenerbahçe ancak arada büyük fark olursa profesyonelce hareket etmeyi planlıyor. Lens’in menajerleri kulüp ile yaptığı ilk görüşmede 4 milyon Euro isteyince Sarı-lacivertli kulüp çıkmaza girdi. Üstelik bir de 4 yıllık sözleşme istendi.

FFP nedeniyle transferde dikkatli hareket etmek zorunda olan Fenerbahçe Yönetimi 4 yıl için toplam 16 milyon Euroluk talep için şaşkına döndü. Bu arada Sunderland bonservis için 5 milyon Euro’ya kadar düştü.