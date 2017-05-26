Kağıt toplayıcılığından dünya şampiyonluğuna!

Antalya'da geçen mart ayında yapılan 30 ülkeden bin sporcunun katıldığı Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonası'nda, Rus rakibini yenerek dünya şampiyonu olan 18 yaşındaki sporcu Kadir Dalkıran, gündüzleri kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunuyor, akşamları ise antrenman yaparak uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.

Karma Dövüş Sanatları (MMA) Federasyonu tarafından 22- 26 Mart’ta Antalya’da düzenlenen organizasyonun finalinde Rus rakibini yenen Kadir Dalkıran dünya şampiyonu oldu. Genç yaşta elde ettiği başarıyla adından söz ettiren Fulya ve Yaşar Dalkıran çiftinin 5 çocuğundan 3’ncüsü olan Kadir Dalkıran, Yalova’da bir gecekonduda annesi, babası ve ilkokula giden iki kız kardeşi ile yaşamını sürdürüyor. Gündüz çöpe atılan kağıt ve kartonları toplayıp satarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışan Dalkıran, geceleri ise antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Kağıt toplarken merak ettiği için girdiği spor salonuna girmesiyle hayatının değiştiğini belirten Kadir Dalkıran şunları anlattı:

“Biz geçimimizi ailecek kağıt ve karton toplayıp satarak sağlıyoruz. Okumak istiyordum ama yaşam şartları maalesef buna izin vermedi. Ortaokulu bitirdikten sonra şu anda açık liseye devam ediyorum. En büyük özlemim futbolcu olmaktı. Ama olmadı. Bu sporla tanışmam tamamen tesadüf. Karton ve kağıt topladığım bir gün Yalova’da spor salonu üzerinde ‘MMA’ yazan tabela gördüm. Ne olduğunu çok merak ettim. Başta içeriye girmeye çekindim. Sonra arkadaşlarımla girdik. O atmosfer beni çok etkiledi. Orada şu andaki hocam olan İbrahim Yıldız’la tanıştık. İdmanlara katıldım. Bir iki hafta geçtikten sonra hocam bana bu sporu ciddi anlamda yapıp yapamayacağımı sordu. Devam edeceğimi söyledim ve bugünlere geldik. Antalya’daki yarışmalara kadar 7 kez Türkiye şampiyonluğum, bir kez de Avrupa üçüncülüğüm oldu. Antalya’da ise Rus rakibini yenerek dünya şampiyonu oldum.”

“ŞAMPİYON GİBİ BESLENEMİYORUM”

Kağıt ve karton toplayarak günde 30- 40 lira arasında kazandığını anlatan Kadir Dalkıran, yeterince beslenemediğini söyledi. Değil şampiyon gibi yaşamak, ailece geçinmekte güçlük çektiklerini belirten Dalkıran şöyle devam etti:

“Benim gibi sporcuların çok iyi beslenmesi gerekir. Günlük kalori ihtiyacını almaları şart. Ben bunu yapamıyorum. Bırakın kalori ihtiyacımı almayı, evin ihtiyacını karşılayamıyoruz. Bu benim için dezavantaj. Şampiyon olduktan sonra daha büyük başarılara imza atacağıma inandım. Ama sponsor bulamadım: Demet Akalın aradı bana ekibinde bir iş vereceğini söyledi. Daha sonra bu konuda gelişme yaşamadık, sonuç alamadık. Bana sahip çıkacak sponsor bulursak çok daha güzel sonuçlar alacağıma inanıyorum.”

KENDİSİNİ GÖSTEREN BİR SPORCUYDU

MMA Yalova İl Temsilcisi ve Kadir Dalkıran’ın antrenörü İbrahim Yıldız ise Kadir’le olan ilk tanışmalarını anlattı. Yıldız, “Kadir ilk kez kalabalık arkadaş grubuyla geldi. Daha sonra antrenman sürecine girdi. Kendisini gösteren bir sporcuydu. Onda bir yetenek görmüştük. Kadir’in azmi, istikrarı ve disipliniyle bunu başarabileceğini görüyorduk. Yaklaşık 4.5 yıldır onunla bu yolda mücadele ediyoruz. MMA’da aldığı başarıları kendisi anlattı” dedi.

‘AMERİKA’DA BÜYÜK İLGİ GÖREN BİR SPOR’

Yaptıkları sporun Avrupa ve Amerika’da büyük ilgi gördüğünü anlatan Yıldız şöyle konuştu:

“Branşımız Avrupa’da ilgi gören bir branş. Amerika’da çok büyük ilgi görüyor. Çok büyük futbol sahaları dolduruluyor bu sporun izlenmesi için. Türkiye’de çok yeni olduğu için insanlarımız habersiz. Bu branşı tanıtmaya çalışıyoruz, hem de böyle yetenekli sporcuları yetiştirerek bu alanda yer almak istiyoruz.”

Yaptıkları sporun çok efor sarf edilen bir branş olduğunu söyleyen Yıldız, bunun için günde en az 6 saatlik antrenman yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.