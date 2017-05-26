Karabükspor transfer çalışmalarını hızlandırdı

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlar elde edemediklerini ama iç sahada tam tersine tüm sezonlarına bakıldığında en iyi sezonu geçirdiklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Pazar günü sahasında Kayserispor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcular ısınma, kondisyon ve teknik çalışmanın ardından yarım saha çift kale maç yaptı.Takımın idmanını takip eden Asbaşkan Tolga Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun son iki haftasına girdiklerini ve pazar günü Kayserispor ile son iç saha maçına çıkacaklarını belirtti.

Genel anlamda iyi bir sezon geçirdiklerini de ifade eden Gül, “Deplasmanda başarılı sonuçlar elde edemedik ama iç sahada tam tersine tüm sezonlarımıza baktığımızda en iyi sezonumuzu geçirdik. Bu sezon ilk hedefimiz ligde kalmaktı. Son 4 hafta kala ligde kalmayı garantiledikten sonra yeni bir hedef koymamız gerekiyordu. Bugünde hedefimiz devam etmekte ve kalan iki maçı alarak 45 puanla ligi kapatmak istiyoruz. Kayseri maçını evimizde oynayacağız ve son maçta taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek isteriz. Son iç saha maçında taraftarlarımızı tribünlere görmek istiyoruz. Ramazan ayının ikinci gününde güzel bir öğleden sonra yaşayıp 3 puan alan taraf olmak istiyoruz” dedi.

“İyi bir kadro oluşturmak istiyoruz”

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Tolga Gül, “Transfer çalışmaları hep var ve bu çalışmalar kulüplerde hiç bitmez. Sezon sonuna yaklaştığımızda transfer çalışmaları hız kazanıyor. Bizde şu anda sözleşmesi biten oyuncular ve hem de dışarıdan kimleri transfer ederiz noktasında çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda takımımızı derleyip, toplayıp transferleri gerçekleştirerek 1 Temmuz'da başlayacağımız ilk kampa hazır bir şekilde gidebilmek. Bu seneden daha iyi bir kadro oluşturmak istiyoruz. İyinin hep iyisi var. Gelecek yıl amacımız, hedefimiz daha da iyisini yakalayabilmek” diye konuştu.

Gül ayrıca, gelecek sezonun planlaması kapsamında 1-14 Temmuz tarihlerinde ilk kamp dönemini Bolu'da gerçekleştireceklerini sözlerine ekleyerek, “İkinci kamp dönemini ise yurt dışında planlıyoruz. Lig bittiği gibi başlayacak neredeyse. Gelecek sene sıkıştırılmış bir lig olacak. Kampları iyi geçirerek yeni sezona iyi bir şekilde başlarız” ifadelerini kullandı.