LeBron James tarihe geçti! Jordan’ı solladı!

Cleveland Cavaliers'ın dünyaca ünlü yıldızı LeBron James, dün gece oynanan Boston Celtics maçında Michael Jordan'ı geride bıraktı.

NBA’de Doğu Konferansı Final Serisi sabaha karşı oynanan Cleveland Cavaliers-Boston Celtics maçı ile sona erdi. Rakibini 135-102 mağlup eden Cleveland Cavaliers seride durumu 4-1’e getirerek NBA finalinde Golden State Warriors’ın rakibi oldu. Ancak geceye LeBron James’in attığı 35 sayı ile Michael Jordan’ı geride bırakıp NBA play-off’larının en skorer ismi olması damga vurdu.

Takımı Cleveland Cavaliers’ı üç sezon üst üste finale taşıyan ‘Kral’ lakaplı LeBron James, NBA play-off’larında 5 bin 995 sayıya ulaştı. Michael Jordan’ı geride bırakan LeBron James, tarihe geçti. Jordan aynı rekoru Chicago Bulls forması giydiği dönemde 1998 yılında Utah Jazz ile oynanan maçta kırmıştı.