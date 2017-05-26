LeBron James tarihe geçti! Jordan’ı solladı!

NBA’de Doğu Konferansı Final Serisi sabaha karşı oynanan Cleveland Cavaliers-Boston Celtics maçı ile sona erdi. Rakibini 135-102 mağlup eden Cleveland Cavaliers seride durumu 4-1’e getirerek NBA finalinde Golden State Warriors’ın rakibi oldu. Ancak geceye LeBron James’in attığı 35 sayı ile Michael Jordan’ı geride bırakıp NBA play-off’larının en skorer ismi olması damga vurdu.
Takımı Cleveland Cavaliers’ı üç sezon üst üste finale taşıyan ‘Kral’ lakaplı LeBron James, NBA play-off’larında 5 bin 995 sayıya ulaştı. Michael Jordan’ı geride bırakan LeBron James, tarihe geçti. Jordan aynı rekoru Chicago Bulls forması giydiği dönemde 1998 yılında Utah Jazz ile oynanan maçta kırmıştı.