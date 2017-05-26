Malatyaspor’da hedef Muhammet Demir

Süper Lig’in yeni takımı Yeni Malatyaspor, transfer harekatına erken başladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Gaziantepspor'da kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir'i renklerine bağlamak için harekete geçti.Kadrosundaki golcülerden Eren Tozlu ve Ayite ile sözleşmesi devam eden sarı-siyahlı kulüp, bu oyunculardan Ayite'yi gönderip yerine daha kaliteli bir forvet oyuncusu almayı planlıyor.

Bu doğrultuda bonservisi Trabzonspor'da bulunan ve sezonu Gaziantepspor'da kiralık olarak geçiren Muhammet Demir'i listesine alan sarı-siyahlı yönetim, önümüzdeki günlerde Trabzonspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Gaziantepspor'da sakatlığından dolayı istediği gibi bir sezon geçiremeyen başarılı futbolcunun da yeniden çıkışa geçmek istediği ve bu nedenle Yeni Malatyaspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Ligin ilk yarısında Trabzonspor formasıyla 12, ikinci yarısında da Gaziantepspor formasıyla 9 resmi müsabakaya çıkan Muhammet Demir, iki takımda da 1’er gol kaydetti.