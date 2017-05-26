Manchester City’den 50 milyon Euro’luk transfer

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City, Monaco'dan Bernardo Silva'yı transfer etti. İngilizler transfer için 50 milyon Euro ödeyecek.

Transfer sezonunda harcadığı büyük meblalarla dikkat çeken Manchester City, Fransa şampiyonu Monaco’nun önemli isimlerinden Bernardo Silva ile anlaştı. İngiliz kulübünün bu transfer için 49 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

22 yaşındaki futbolcu 1 Temmuz’da yeni takımına katılacak. Bu sezon 11 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çeken Portekizli futbolcu, milli takımda 12 kez forma giydi.

Ligi üçüncü sırada bitiren Manchester City, önümüzdeki sezon şampiyon olacak kalitede bir kadro için önemli transferler yapmayı planlıyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER