Manchester United’ın yıldızına Trabzonspor kancası

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, güçlü birkadro kurmak için kolları sıvadı. İlk hedef 29 yaşındaki Belçikalı orta saha Fellaini...

Trbzonspor, 50. yılında Süper Lig'de şampiyon olabilmek için büyük oynuyor. Listesine dev isimleri alan bordo-mavililerde ilk hedef Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bulunacak sponsorla takıma kazandırılacak. Yönetimin, 2 milyon Euro bonservis bedeli biçilen yetenekli isme, 4 yıllık sözleşme önerdiği artı 3.5 milyon Euro artı prim önerdiği öğrenildi.

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Mehmet Ekici'nin ayrılma kararının ardından orta sahada boşalan bölgeye aranan isim de bulundu. Trabzonspor, Dubai temsilcisi Al Ahli'de forma giyen Brezilyalı Éverton Ribeiro'ya resmen teklif götürdü. Corinthians altyapısında yetişen 28 yaşındaki yeteneğe Flamengo'nun da talip olduğu, Karadeniz ekibinin teklifinin sol ayaklı oyuncuya daha cazip geldiği kaydedildi. Everton, bu sezon 8 gol 8 asistle oynadı