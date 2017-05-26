Oynamadan 4 milyon!

Hertha Berlin, Almanya Kupası finalinin ve play-out'un sonucuna göre kasasına hiçbir şey yapmadan 4 milyon euro koyabilir.

Bundesliga’yı 6. sırada noktalayan Hertha Berlin, Almanya Kupası finali ve play-out sonucuna göre kılını kıpırdatmadan kasasına 4 milyon euro koyabilir.

Berlin merkezli bz-berlin.de haber sitesinde yer alan habere göre Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak Almanya Kupası finalini Dortmund kazanırsa; sarı-siyahlılar zaten Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandığı için Hertha Berlin, Avrupa Ligi’ne direkt gruplardan katılacak ve sponsorluk anlaşması gereği kasasına 1.5 milyon euro koyacak.

Wolfsburg’la Braunschweig’i karşı karşıya getiren play-out eşleşmesinde ise Hertha Berlin cephesi Braunschweig’i destekliyor. Zira Wolfsburg Bundesliga 2’nin yolunu tutarsa yayın gelirlerinin dağılımı buna göre değişecek ve Hertha Berlin kasasına 2.5 milyon euro daha koyacak. İlk maçı Wolfsburg’un 1-0 kazandığını düşünürsek; 2.5 milyon euroluk kısmı elde etmek Hertha Berlin için kolay olmayacak!