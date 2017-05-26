‘Pogba için 60 milyon yeterliydi’

Juventus CEO'su Guiseppe Marotta, Pogba'nın sözleşmesinde fesih bedeli maddesi bulunmamasının işlerine yaradığını belirtti ve "Pogba için 60 milyon euro'nun yeterli olurdu" dedi.

Paul Pogba transferinin yankıları belli ki sürüyor. Tuttosport’a açıklamalarda bulunan Juventus CEO’su Guiseppe Marotta, Pogba ile kontrat yaparken sözleşme fesih bedeli koymadıklarını ve bunun oldukça işlerine geldiğini belirtti.

Juventus, Pogba’yı Manchester United’a 105 milyon €’ya ve bonuslarla 110 milyon €’ya çıkabilecek dünya rekoru bir bedelle satarken Marotta bu örneğin sözleşmelere fesih bedeli konmaması gerektiğini net bir şekilde gösterdiğini vurguluyor.

“Bir oyuncunun değeri satılırken belirlenir. Pogba’nın kontratına fesih bedeli koysak 60 milyon euro yeterli olurdu. Ama 110 milyona sattık. Fesih bedeli bir çılgınlık. Hiçbir sözleşmeye koydurmam” diyen deneyimli yönetici, Higuain transferinde de karlı oldukları düşüncesinde. Marotta bu konuyla ilgili olarak da “Sözleşme fesih bedeli olmasa Napoli, Gonzalo Higuain’i 90 milyon euroya bırakır mıydı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.