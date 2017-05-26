Ronaldo’dan kadın hayranlarını üzecek hamle! Resmiyete döktü!

Bir süredir Georgina Rodriguez ile ilişki yaşayan Real Madrid'in Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, ilişkisini ilk kez resmi Instagram hesabından takipçilerine duyurdu.

Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo, yeşil sahalardaki performansı kadar özel hayatı ile de herkesin dikkatini çekiyor. Irina Shayk ile olan fırtınalı ilişkisinin ardından adı birçok kadınla anılan Cristiano Ronaldo, şimdilerde yeni sevgilisi Georgina Rodriguez ile günlerini geçiriyor. Uzun süredir dedikodu şeklinde yayılan, gizli fotoğraf çekimleri ile gün yüzüne çıkan Ronaldo-Rodriguez ilişkisini artık Portekizli yıldız da saklamıyor.

Resmi Instagram hesabından ilk kez sevgilisi ile çekilmiş bir fotoğraf yayınlayan Cristiano Ronaldo, fotoğrafı ismi ve yanında kalp resmi ile süsledi. Kadın hayranlarını üzecek bu paylaşımla Cristiano Ronaldo, 22 yaşındaki sevgilisi ile olan ilişkisini resmiyete dökmüş oldu. Bu paylaşım hayranları tarafından Ronaldo’nun ilişkide ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.