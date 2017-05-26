Sneijder kalacak mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in Galatasaray'daki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir TV programında önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün bugünü ve geleceği hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Özbek’in gündeminde Wesley Sneijder’in takımdaki geleceği de vardı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 5 gol, 16 asiste imza atıp, ligde de asist krallığına oynayan Hollandalı yıldızla ilgili Başkan Özbek, “Sneijder’le 1 sene daha kontratımız var. Şu an kendi vereceği bir karar. Kulübün fazla söz söyleyecek bir durumu yok” ifadelerini kullandı ve topu Sneijder’e attı.

Merak edilen tüm konulara değinen Özbek, Kasımpaşa maçında soyunma odasına inmesiyle ilgili de “Kasımpaşa maçında çok üzüldüm. Soyunma odasına inmek gibi bir tarzım yok ama üzüntümü futbolcularla paylaşmak istedim. Kimse bana ‘soyunma odasına gel’ demedi” diye konuştu.

‘Başkana saygısızlık olmaz’Dursun Özbek, kendisine yapılan eleştirilere kızmadığını ancak saygı çerçevesinin aşılmaması gerektiğini ise şu sözlerle ifade etti: “Florya kulübün en büyük değeri. Başkanın orada olmasının ne sakıncası var. Bu kadar anlam yüklenmesi yanlış. Disiplin sağlamakla ilgisi yok. Bu kadar eleştiri bana değil Galatasaray’a haksızlık. Bunları dikkate alarak göreve soyundum zaten. Bana istediklerini söyleyebilirler. Ama Galatasaray başkanlığına saygısızlık yapılmamalı.”

Özbek ayrıca oyunculara yüksek maaş ödediklerini de kabul ederek ilerleme kaydettiklerini vurguladı: “Futbolculara biraz yüksek maaş ödediğimize katılıyorum. Yaklaşık 61 milyon euro. 97’den buraya indirdik. 48 futbolcu vardı geldiğimizde. Biz de yüksek maaşlı transfer yaptık doğrudur ama bekara karı boşamak kolay. Bu piyasada illa ki hata yapıyorsunuz. Türkiye’ye büyük ligler gibi bakılmadığı için maaş farkı talebi ortaya çıkıyor. Aldığı paraya göre bizi hayal kırıklığı uğratan futbolcularımız var tabi ki. Ama bu işin doğasında var.”