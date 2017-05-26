Spor Toto Süper Lig kupası görücüye çıktı

Spor Toto Süper Lig şampiyonunun kaldıracağı kupa, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda görücüye çıktı. Şampiyonluk Kupası, gelecek hafta cuma gününe kadar sporseverlerin ziyaretine açık tutulacak.

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu'nun bitimine son iki hafta kala ligi birincilikle bitirecek futbol takımına takdim edilecek kupa Ankara'da sporseverlerin ziyaretine açıldı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda düzenlenen şampiyonluk kupasının tanıtımını, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Kasapoğlu, “Zaman hızla akıp gidiyor. Bir sezonun daha sonuna geldik. 2016-2017 Spor Toto Lig şampiyonu yakında belli olacak. Şimdiden şampiyon olacak takımı, taraftarlarını, sporcuları, yöneticilerini ve teknik adamlarını tebrik ediyorum” dedi.

“Şimdiden takımımıza ve spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum”

Mehmet Kasapoğlu, tanıtıma katılan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kupanın şimdiden şampiyon olacak takıma ve spor camiasına hayırlı olmasını diledi. Şampiyon olacak takıma Avrupa'da Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmesi yönünde başarı dileklerini de ileten Kasapoğlu, “Ümit ediyorum ki, önümüzdeki yıl yine bu yıl gibi rekabet dolu centilmenlik ve fair-play ruhunun ön planda olduğu maçları hep birlikte izleriz” diye konuştu.

Ankara Koza Sokak'ta bulunan Spor Toto Teşkilat Binası'nda sergilenen lig kupası, gelecek hafta Cuma gününe kadar sabah 10.00 ve 18.00 saatleri arasında sporseverlerin ziyaretine açık tutulacak.